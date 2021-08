"Taniec z Gwiazdami": Andrzej Piaseczny przypomina Oliwii Bieniuk: "Nosiłem kwiaty twojej MAMUSI przez 12 lat" (ZDJĘCIA)

W poniedziałek ruszyła 12., a tak w ogóle to już 25. edycja "Tańca z Gwiazdami" , w której występują takie "gwiazdy" jak Denis Urubko czy influencer Fit Oldboy z Wałbrzycha . Na parkiecie zadebiutowała także Izabela Małysz , żona Adama .

Ostatnią, dziesiątą parą, która zaprezentowała się przed widzami, byli Oliwia Bieniuk i Michał Bartkiewicz. Młoda influencerka została przedstawiona jako modelka, a w filmie wyemitowanym przed tańcem zapowiedziała, że choć wciąż "szuka własnej drogi", to marzy o tym, by zostać aktorką. W "Tańcu z Gwiazdami" śmiało zresztą nawiązywano do zmarłej Anny Przybylskiej.