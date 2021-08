Oliwia Bieniuk podbija stolicę w towarzystwie partnera z "Tańca z Gwiazdami"! (ZDJĘCIA)

Panna Bieniuk i Bartkiewicz, o czym świadczą najnowsze fotografie paparazzi, spędzają razem czas także poza treningami. W sobotę "przyłapano" ich podczas wspólnego podboju stolicy. Oliwka i Michał, trzymając się pod rękę, przeszli się po centrum, po czym postanowili wstąpić do jednej z restauracji. Taneczni partnerzy, korzystając z ostatnich letnich dni, usiedli naprzeciwko siebie przy ustawionym w ogródku stoliku. Podczas wizyty w knajpie oddawali się ożywionym rozmowom, totalnie zapominając o tym, w jakim celu właściwie przychodzi się do lokali gastronomicznych. Patrząc na zdjęcia tej dwójki, widzimy, że nie zdecydowali się zamówić ani do picia, ani do jedzenia.