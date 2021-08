"Taniec z Gwiazdami": Izabela Małysz tańczy do "Orła cień". Jak wypadła? (ZDJĘCIA)

W poniedziałkowy wieczór w końcu ruszyła 12. edycja "Tańca z Gwiazdami" , w Polsacie reklamowanego jako "Dancing with the Stars" . Już dawno przyzwyczailiśmy się, że gwiazd w tym programie jest jak na lekarstwo, więc w tej edycji możemy podziwiać pląsy takich person jak tiktokerka Kinga Sawczuk , "modelka" Oliwia Bieniuk czy... Izabela Małysz , żona Adama Małysza .

W końcu nadszedł upragniony moment i Izabela Małysz postawiła stopy na parkiecie. W materiale wyemitowanym przed tańcem wspominała, jak małyszomania zmieniła jej życie ze skoczkiem narciarskim: To było mierzenie się z nową rzeczywistością, dla nas, młodych ludzi. Jak wychodziliśmy na zakupy, to ja robiłam zakupy, a mąż przez dwie godziny rozdawał autografy. Mąż jest już spełniony, a teraz przyszedł czas na spełnianie własnych marzeń - podsumowała i zachęciła do oglądania występu.