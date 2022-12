Oliwia Bieniuk tłumaczy się ze "znikających" ze ściany zdjęć mamy: "To chyba NASZA SPRAWA, co leży u nas w domu"

Kasia 1 godz. temu zgłoś do moderacji 348 9 Odpowiedz

Ja tam rozumiem, mojej siostry mąż umarł, jego zdjęcie wisiało u mamy i rok po śmierci poprosiłam, zeby zdjęła bo mi serce pęka jak na, to zdjęcie patrzę, już był chory. Nie uważam, żeby to było dobre, ja pewno nie dla wszystkich. U mojej siostry wisi pełno jego zdjęć No i do dziś nie doszla do siebie, nie mówię, że przez zdjęcie ale No wydaje mi się, że co z oczu to z serca. Przepraszam, to brutalne ale prawdziwe. Maja na pewno pełno zdjęć swojej mamy , cały net ma wiec może chcą mieć miejsce gdzie nie będzie pękać im serce i w spokoju będą mogli funkcjonować. Bo życie toczy się dalej. Na zawsze w pamięci, a nie w obrazku.