Oliwia Bieniuk szczerze o studiowaniu na uczelni Bogusława Lindy: "Nie są to łatwe rzeczy" (WIDEO)

Oliwia Bieniuk od dobrych kilku lat zapowiada, że pragnie iść w zawodowe ślady mamy, Anny Przybylskiej. Wszystko wskazuje na to, że jest na dobrej drodze, by spełnić swoje marzenie o zostaniu aktorką. Niedawno nie tylko dołączyła do obsady "Gliniarzy", ale i rozpoczęła studia.