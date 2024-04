Oliwia Bieniuk wciąż porównywana jest do Anny Przybylskiej. Babcia aktorki gorzko komentuje: "Niech DADZĄ JEJ SPOKÓJ!"

Mama Anny Przybylskiej komentuje ciągłe porównywanie Oliwii Bieniuk do swojej córki

Poza rozwijaniem umiejętności aktorskich, Oliwia Bieniuk działa też prężnie w mediach społecznościowych. Na Instagramie udało jej się zgromadzić do tej pory prawie 300 tysięcy followersów. Jedna z obserwatorek napisała niedawno młodej aktorce, że "wolałby widzieć Anię". Na temat niepochlebnych komentarzy i częstych porównań do 21-latki do Anny wypowiedziała się Krystyna Przybylska . Mama zmarłej aktorki i babcia Oliwii podkreśliła w rozmowie z portalem ShowNews, że chciałaby, aby internauci dali spokój jej wnuczce.

Będą pisać, że Oliwia przypomina Anię, bo to się klika. Jestem tym zmęczona i nie czytam żadnych artykułów czy komentarzy. Na początku strasznie przeżywałam wszystkie hejty, teraz tego nie chcę. Ani nie ma już prawie dziesięć lat. Oliwia czy Szymon pracują na swoje własne nazwiska. Moja wnuczka skupia się na nauce, więc przypominanie jej, że jest córką Przybylskiej nie jest właściwe. Uczy się, mieszka z daleka od domu i na pewno tęskni, bo odczuwamy to, jak przyjeżdża do nas. Szymon z kolei skupia się na maturze i być może wyjedzie za granicę, by kontynuować naukę. Dzieci ma się do pewnego momentu, a potem idą własną ścieżką i każdy powinien robić to, co chce - podkreśliła w rozmowie ze wspomnianym serwisem Krystyna Przybylska.