Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wciąż RAZEM MIESZKAJĄ?

Jeszcze do niedawna Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta stanowili żywy dowód na to, że dzięki telewizyjnym programom randkowym faktycznie można odnaleźć szczęście w miłości. Para poznała się w programie Ślub od pierwszego wejrzenia i postanowiła kontynuować swój związek również poza kamerami. Niestety ostatecznie ich małżeństwo nie przetrwało. Wieści o rozwodzie Oliwii i Łukasza odbiły się szerokim echem wśród fanów programu. Najwięcej emocji wzbudziły losy syna pary Franka - który zdaniem internautów najbardziej ucierpi na rozstaniu rodziców.

Od ogłoszenia rozwodu Oliwia i Łukasz rzadko relacjonują codzienne poczynania w sieci, ostatnio coraz chętniej pokazują, jak dzielą się opieką nad potomkiem. Wygląda na to, że małżonkowie postanowi zadbać o to, by syn w jak najmniejszym stopniu odczuł ich rozstanie.

Jak donosi Party, Oliwia nie zdecydowała się na wyprowadzkę do rodzinnego Gdańska i obecnie wraz z Frankiem stacjonuje w Katowicach, gdzie dotychczas mieszkała z Łukaszem. Ponoć Ciesiółka myśli nawet o otwarciu tam własnego salonu piękności. Wszystko po to, by umożliwić byłemu kontakt z synem.