"Ślub od pierwszego wejrzenia". Oliwia i Łukasz w ogniu krytyki po rozstaniu: "Pobawiliście się w dom, a dziecko stało się EKSPERYMENTEM"

Natalie 7 min. temu

Żenuje mnie edukacja seksualna w tym kraju. Mam wiele koleżanek co nie biorą ani tabletek, facet nie zakłada gumy bo ,,chcą wiedzieć jak to jest jak facet się spuści w środku". Koleżanka ma policystyczne jajniki, druga okresy co pół roku. I uważają że to nic wielkiego nie leczą tego. Życzę powodzenia przy zajsciu w ciążę.