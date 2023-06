Omenaa Mensah pozywa autora "Dziewczyn z Dubaju 2"! Domaga się MILIONA złotych

W 2014 roku polskimi mediami wstrząsnęła tzw. afera dubajska. Do sieci trafiły wówczas screeny rozmów, w których negocjowano usługi seksualne za pieniądze. Okazało się, że niektóre instagramowe "modelki", które chwaliły się luksusowym życiem i podróżami, w rzeczywistości pracowały jako "panie do towarzystwa" dla arabskich szejków.

Dziennikarz śledczy Piotr Krysiak opisał ten proceder w książce "Dziewczyny z Dubaju". Niedawno ukazała się jej kolejna część, w której autor ponownie opowiada historie ekskluzywnych polskich prostytutek. Według Krysiaka, niektóre z opisywanych postaci, to osoby powszechnie znane.

Nie godzę się na to, żeby moja ponad 9-letnia praca i ogrom zaangażowania na rzecz potrzebujących były w ten sposób szkalowane. Nie godzę się również na to, żeby pan Krysiak promował moim nazwiskiem i moim wizerunkiem kłamstwa zawarte w jego książce. Dbam o to, żeby mój wizerunek służył dobrym sprawom, a nie tego typu szkodliwej działalności - przekazała Omenaa w oświadczeniu dla Wirtualnych Mediów.