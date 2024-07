Onkolog Shannen Doherty ujawnił, jak wyglądały ostatnie chwile aktorki. "Nie była gotowa, by odejść. Było ponuro i smutno"

Doktor Shannen Doherty opowiedział o jej ostatnich chwilach

Pomimo wyniszczającej choroby aktorka nie zaszyła się w czterech kątach i pojawiała się w mediach, by mówić o walce o życie. Shannen Doherty miała jednak świadomość, że to, co najgorsze, zbliża się wielkimi krokami. Kilka miesięcy temu, podczas jednej z rozmów przyznała, że rozpoczęła przygotowania do własnej śmierci. W ostatnich chwilach życia 53-latce towarzyszył Lawrence D. Piro. Onkolog i jednocześnie przyjaciel Doherty w rozmowie z serwisem People opowiedział, jak wyglądały ostatnie dni kobiety.