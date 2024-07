Alyssa Milano i Shannen Doherty przez lata grały razem w "Czarodziejkach". Media rozpisywały się o ich KONFLIKCIE. Wzruszające, jak ją pożegnała

14 lipca media obiegła niezwykle smutna informacja. Zmarła Shannen Doherty - znana m.in. z serialu "Beverly Hills, 90210" czy "Czarodziejki" . Aktorka przez ponad dziewięć zmagała się z nowotworem piersi , ale do końca relacjonowała fanom, jak się czuje. We wzruszających słowach pożegnała ją Alyssa Milano , którą znała z planu "Czarodziejek" .

Alyssa Milano żegna Shannen Doherty

Relacje Alyssy Milano i Shannen Doherty nigdy nie należały do najprostszych. Na planie serialu rywalizowały o bycie pierwszoplanową postacią, a ich konflikt narósł do tego stopnia, że Milano groziła produkcji pozwem. Wszystko to pod naciskiem usunięcia Doherty z serialu. Mimo to 51-latka w rozmowie z Page Six zdecydowała się pożegnać publicznie zmarłą aktorkę.