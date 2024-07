Shannen Doherty nie żyje. Walcząca z nowotworem aktorka miała 53 lata

Shannen Doherty nie żyje. Od ponad dziewięciu lat walczyła z nowotworem

Shannen Doherty o raku piersi dowiedziała się w marcu 2015 r. i od razu rozpoczęła walkę o powrót do zdrowia, poddając się m.in. chemioterapii oraz radioterapii. W 2017 roku aktorka z radością przekazała informację o reemisji choroby. Niestety, już dwa lata później gwiazda dowiedziała się, że ma nieuleczalnego raka czwartego stopnia . Dodatkowo, przeprowadzona w zeszłym roku tomografia wykazała u Doherty przerzuty do mózgu i kości .

Gwiazda opowiadała o swojej chorobie w podcaście "Let's Be Clear with Shannen Doherty". W jednym z ostatnich odcinków z kwietnia Doherty zdradziła, że rozpoczęła przygotowania do własnej śmierci.