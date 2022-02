Opatulona kołdrą Katarzyna Cichopek pozdrawia z szybkiego wypadu do Turynu (ZDJĘCIA)

Breaking news 2 godz. temu zgłoś do moderacji 435 30 Odpowiedz

Jescze niedawno Magdalena wyginała się na Malediwach, w Dubaju i innych egzotycznych zakątkach, a teraz jest bidna. Kochani, pan Rzeźniczak jest ambasadorem Mercedesa i Pumy. Myślę, że warto zacząć pisać komentarze na ich stronach Fb i Insta i poinformować o skandalicznej sytuacji!!!! To zapewne skłoni go do wydania oświadczenia! Magda, przepuściła wszystkie pieniądze z zarobków na Insta na zagraniczne wojaże, drogą markową odzież i torebki. Wystarczy to sprzedać i znajdą się fundusze. Teraz nagle mieszka w jednyn pokoju u mamy, to co się stało z apartamentem od pana Kuby? W przeciętnych rodzinach, gdy dochodzi do nieszczęścia i potrzebne są pieniądze na leczenie, to rodzina wyprzedaje swój majątek i bierze kredyt w banku, a celebrytka żeruje na naiwniakach!