Opiekuńcza Małgorzata Rozenek wyjaśnia fanom tajemnicę czapki Majdana: "Nie chciało mu się SUSZYĆ WŁOSÓW. Poprosiłam, żeby założył"

W środę jako pierwsi poinformowaliśmy o tym, że Radosław Majdan trafił do szpitala w wyniku zakażenia koronawirusem . Przebieg COVID-19 u męża Małgorzaty Rozenek był niestety dość ciężki, dlatego wymagał profesjonalnej pomocy lekarzy. Dzień później piłkarz pokazał zdjęcie ze szpitalnego łóżka, uspokajając, że czuje się coraz lepiej, a w niedzielę wrócił już do domu .

Małgorzata Rozenek-Majdan: "Noszenie maseczek nie jest straszną niedogodnością"

Gratulacjom fanów oczywiście nie było końca, jednak sporo pytań wzbudziło nakrycie głowy byłego piłkarza. Radek założył bowiem do zdjęcia czapkę , co niektórzy odebrali nawet jako wynik zaleceń lekarskich. W porę postanowiła jednak wkroczyć Małgosia i wyjaśnić, że wynikało to właśnie z kąpieli, a dokładniej z tego, że nie miał nawet okazji wysuszyć włosów.

Co ciekawe, w komentarzach przewinął się też temat osocza, które oddają osoby po przebyciu COVID-19. Radek dumnie dołączył teraz do grona ozdrowieńców po zmaganiach z koronawirusem, dlatego istnieje taka możliwość. Wygląda na to, że były piłkarz ma nawet takie plany, co potwierdziła Małgosia.