Radosław Majdan już wyszedł ze szpitala! "Wreszcie razem" (FOTO)

Adam 9 min. temu

Czytam i śmieszą mnie ci co piszą, że Radek nie zarabia. Żeby wasi dziadkowie mieli ćwierć jego emerytury to by nie płakali, że na leki nie mają,ich wyślijcie do roboty, a nie emerytowanego piłkarza, który i tak ma dodatkowo firmę z dużymi dochodami i stały etat w telewizji Canal+. Śmieszy jak biedny wytyka małe zarobki bogatemu, żałośni jesteście :D