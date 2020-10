Radosław Majdan o zakażeniu koronawirusem: "Nigdy nie czułem takiego zmęczenia. Nie byłem w stanie się wykąpać"

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami wraz z początkiem jesieni do Polski dotarła druga fala koronawirusa. Liczba zakażonych COVID-19 z dnia na dzień rośnie, a wśród chorych nie brakuje także znanych nazwisk. Jedynie w ciągu ostatnich kilku dni obecność wirusa potwierdzono u Jurka Owsiaka czy Maryli Rodowicz.

W środę poinformowaliśmy Was, że w gronie zakażonych COVID-19 znalazł się także Radosław Majdan, który z tego powodu musiał poddać się hospitalizacji. Na szczęście mąż Małgorzaty Rozenenek czuje się już lepiej. W czwartek były piłkarz opublikował na swoim instagramowym profilu fotografię ze szpitalnego łóżka i przy okazji zapewnił fanów, że ma zapewnioną świetną opiekę lekarzy i ma nadzieję na szybki powrót do domu.

Póki co Majdan umila sobie oczekiwanie na powrót do pełni sił aktywnością w sieci i przeglądaniem fotografii małego Henryczka. Ostatnio piłkarz postanowił także opowiedzieć nieco o swoim stanie zdrowia w rozmowie z Mateuszem Skierawskim z WP SportoweFakty .

Piłkarz zdecydował się także szczegółowo opisać zauważone u siebie objawy choroby. Majdan nawet nie próbował ukrywać, że koronawirus poważnie dał mu się we znaki.

Potwornie mnie osłabił. (...) Nie byłem w stanie wejść pod prysznic i się wykąpać. Takiego zmęczenia nie czułem nigdy w życiu, a przecież grałem kilka lat w piłkę (...) Do tego dochodziły inne bóle: przede wszystkim głowy. Rozrywało mi ją. Przez kilka dni leżałem w domu, w zasadzie ciągle spałem. Tylko to dawało mi ulgę. Myślałem, że będzie coraz lepiej, a było tylko gorzej - wspominał.

Doszedł nienaturalny kaszel, dusiło mnie. Do tego stan podgorączkowy, apatia. Brałem antybiotyk, ale nie pomagał. Po kilku dniach w domu stwierdziłem, że nie ma już na co czekać i trzeba jechać do szpitala. Lekarze zrobili mi tomografię i zdecydowali, że sytuacja jest na tyle poważna, że muszę zostać. U mnie szczególnie rozwinęło się zapalenie płuc. Po każdym oddechu dostawałem ataków kaszlu. Na początku choroby czułem osłabienie, w pewnym momencie wydawało się, że stan zdrowia się poprawia, ale później koronawirus zaatakował naprawdę mocno - wyznał w rozmowie z WP SportoweFakty.