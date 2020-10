Chory na COVID-19 Radosław Majdan pokazał zdjęcie ze szpitala

W środę informowaliśmy, że Radosław Majdan, mąż Małgorzaty Rozenek, trafił do szpitala. Powód był niestety łatwy do przewidzenia w ostatnich dniach: zakażenie koronawirusem . Piłkarz wymagał hospitalizacji, a z krótkiego oświadczenia, jakie otrzymaliśmy od menedżera Małgorzaty, wynikało, że niedługo wyjdzie z placówki.

Majdan przerwał milczenie w czwartek, zaledwie dzień po przedostaniu się wiadomości o jego stanie do mediów. Opublikował krótki post na Instagramie, w którym uspokoił fanów co do stanu swojego zdrowia. Podziękował też za wyrazy wsparcia, jakie otrzymał.