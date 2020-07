Donald Tusk z wnuczką

Odkąd Donald Tusk został przewodniczącym Rady Europejskiej, a następnie przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej, większość czasu spędza w Brukseli. Jeśli tylko ma tylko taką możliwość, stęskniony odwiedza Trójmiasto, by poświęcić się roli "głowy rodziny".

Kiedy jednak szczęśliwie już Donald Tusk dotarł do Polski, chętnie zaczął pokazywać się publicznie u boku żony Małgorzaty oraz córki Katarzyny. W takim też składzie były premier udał się w minioną niedzielę do lokalu wyborczego, by spełnić swój obywatelski obowiązek.