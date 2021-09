Opole 2021. Anna Karwan bryluje na scenie w niemal IDENTYCZNEJ STYLIZACJI jak wcześniej Celine Dion (ZDJĘCIA)

Na koncercie "Krzysztof Krawczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną" nie zabrakło również Anny Karwan. Tego wieczora wokalistka zaśpiewała utwór "Pogrążona we śnie, Natalia", którym to nieżyjący artysta wygrał festiwal w Opolu w 1978 roku. Wielu widzów festiwalu zachwyciło wykonanie Karwan. Uwagę zwracał jednak nie tylko występ 35-latki, lecz także jej stylizacja.

Co ciekawe, wygląda na to, że kompletując look do Opola, Ania Karwan inspirowała się jedną z największych gwiazd światowej sceny. W 2019 roku w niemal identycznej koszuli wystąpiła bowiem Celine Dion, która zagrała wówczas koncert w Montrealu w ramach światowej trasy koncertowej.