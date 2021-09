Opole 2021. Ewa Krawczyk płacze na widowni wzruszona występem Ani Dąbrowskiej w piosence "Bo jesteś ty" (ZDJĘCIA)

Anija 8 min. temu zgłoś do moderacji 14 3 Odpowiedz

Dajcie spokój tej kobiecie. Pozwólcie jej przeżywać żałobę a nie szczujecie na każdym kroku. Ma prawo być wzruszona na tym koncercie. Swoją drogą to naprawdę piękny koncert. Zdecydowanie lepszy i bardziej sentymentalny niż ten który tvp na szybko zorganizowała zaraz po śmierci Krawczyka. Tamten koncert był taki jarmarczny. Cieszę się, że do udziału w dzisiejszym koncercie zaproszono Grzegorza Markockiego. Od jego udziału w "Szansie na sukces" minęło tyle lat a tamten występ pamiętają ludzie do dziś.