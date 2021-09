Opole 2021. Widzowie miażdżą występ Anny Dereszowskiej: "FAŁSZ POGANIAŁ FAŁSZ"

W piątek rozpoczął się 58. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Pierwszego dnia odbyły się dwa koncerty - "Debiuty" oraz "Od Opola do Opola: Największe Gwiazdy! Legendarne Przeboje!".

Anna wykonała utwór zespołu Czerwone Gitary pt. "Biały Krzyż". Niestety jej interpretacja raczej nie przypadła do gustu widzom. W komentarzach nie zostawiają na niej suchej nitki.

Włączyłem na chwilę Opole. Pani Dereszowska zaczęła "Biały Krzyż' i już przełączyłem; "Biały Krzyż" powinien śpiewać facet w zbliżonym stylu do oryginału. Z całym szacunkiem dla Pani Dereszowskiej, ale to nie było to; Fałsz poganiał fałsz - piszą na Facebooku i Twitterze.