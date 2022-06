Opole 2022. TVP zaprasza na SPOTKANIA z Golec uOrkiestra czy Rafałem Brzozowskim za "skromne" 500 ZŁOTYCH...

Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu to co roku spore wydarzenie. Tym razem odbywa się on już po raz 59. i potrwa od 17 do 20 czerwca. Choć ogłoszono już uczestników tegorocznych Premier i Debiutów, to jak zwykle największe zainteresowanie budzi lista wykonawców, którzy uświetnią event organizowany przez TVP.

Do tej pory potwierdzono, że podczas tegorocznego Festiwalu w Opolu wystąpią m.in. Maryla Rodowicz, Pectus, Rafał Brzozowski, Helena Vondrackova, Justyna Steczkowska czy Golec uOrkiestra. Ciężko powiedzieć, czy wspomniane grono zostanie jeszcze poszerzone o kolejne gwiazdy, jednak TVP już robi co może, aby zachęcić fanów do zakupu biletów.

W tym roku Telewizja Polska znalazła nowy sposób na to, aby namówić do udziału potencjalnych chętnych. Niedawno ogłoszono, że tym razem zostaną zorganizowane specjalne sesje "meet & greet", a więc spotkania artystów z fanami, które będą miały miejsce przed głównymi koncertami w poszczególne dni festiwalu.

Zobacz także: Zobaczcie relację Pudelka z pierwszego dnia festiwalu w Opolu

Tym samym ujawniono, że tym roku będzie można sekundkę pogawędzić i zrobić sobie zdjęcie z Golec uOrkiestra, Justyną Steczkowską i Rafałem Brzozowskim. O ile sobotnie spotkanie z Justyną ma sens, gdyż tego dnia będzie celebrowała na scenie 25-lecie pracy artystycznej, tak motywacja przy wyborze pozostałych artystów do sesji "meet & greet" pozostaje tajemnicą.

Znana jest natomiast cena całego przedsięwzięcia i jeśli planowaliście zrobić sobie zdjęcie z braćmi Golec czy Brzozą, to musicie się do tego przygotować finansowo. Bilety na spotkania z poszczególnymi artystami kosztują bowiem każdorazowo 500 złotych i nie jest w to wliczony koszt wstępu na sam festiwal, który musicie kupić oddzielnie. Wejściówki na samo wydarzenie sprzedawane są po 100 złotych za każdy dzień.

Co prawda to i tak niskie ceny w porównaniu do spotkań ze światowymi gwiazdami, które inkasują nawet kilka tysięcy złotych za możliwość zamienienia kilku słów, jednak podejrzewamy, że nie wszyscy będą skłonni tyle wyłożyć za zdjęcie z braćmi Golec... A Wy skusilibyście się na taką opcję?