Opole 2021. Małgorzata Tomaszewska przebrana za syrenę, przesłodzona Cleo, rozgogolona Kasia Moś... (ZDJĘCIA)

Prowadząca to jakaś tragicznie sztuczna osoba. Słabo wypadła.A te jej przebieranki w stroje rodem z wiejskiego wesela, to szczyt obciachu. Dereszowska fałszowała okropnie, nie wiem czy z litości ją do tego Opola wzięli czy po znajomości. To chyba kpina,żeby na festiwalu śpiewał ktoś, kto śpiewać nie umie. Grzeszczak śpiewa patetycznie i słuchać się tego nie dało. Nawet podziękować za tę statuetkę składnie nie potrafiła, aż żałosne to było. Cleo powinna pozostać przy reklamowaniu niskich cen, najlepiej w radio,żeby jej nie było widać. Kukulska śpiewać potrafi, tylko dlaczego zawsze się tak szpetnie ubiera?