Oprah Winfrey schudła 20 KILOGRAMÓW. Teraz celebrytka przyznała się do stosowania LEKU ODCHUDZAJĄCEGO

Bez wątpienia Oprah Winfrey jest jedną z najbardziej wpływowych i cenionych osób w świecie mediów. Dzięki swojej determinacji osiągnęła prawdziwy szczyt. Najbardziej znana jest ze swojego talk-show " The Oprah Winfrey Show ", który był jednym z najpopularniejszych programów tego typu w historii telewizji. Oprah działa aktywnie nie tylko jako producentka filmowa i telewizyjna. Jej wpływ na społeczeństwo jest ogromny - wspierała wiele inicjatyw charytatywnych, angażowała się w działania społeczne oraz promowała samorozwój i dążenie do szczęścia.

Jest to dieta punktowa, która opiera się na podzieleniu produktów spożywczych na trzy grupy. Każda z nich ma odpowiednią wartość punktową. W grupie zielonej są produkty, które mają zero punktów i możemy tam znaleźć niektóre owoce i warzywa. Żółta grupa to produkty mające dwa punkty. Z kolei do grupy czerwonej należą produkty, które trzeba ograniczać. W dużym skrócie, trzeba dobierać jadłospis tak, aby dziennie nie przekraczać 20 punktów. Niektórzy fani zarzucali celebrytce stosowanie środków na odchudzanie, ta jednak konsekwentnie wszystkiemu zaprzeczała.