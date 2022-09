Opublikowano ranking NAJPOPULARNIEJSZYCH royalsów! Król Karol ledwo na podium, Meghan i Harry daleko w tyle...

Nie ma wątpliwości, że zmiany w brytyjskiej monarchii zdominowały światowe media w ostatnich dniach. Wszystko przez śmierć królowej Elżbiety i uroczystości pogrzebowe, w których uczestniczą royalsi i tysiące żałobników. To, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, analizowane jest niemal pod każdym kątem.

Badania nad brytyjską monarchią. Pewne rzeczy się nie zmieniają

Zmiany na brytyjskim tronie to również okazja do dyskusji o tym, kto i jakie emocje budzi wśród poddanych. Sprawie postanowiła się przyjrzeć firma YouGov, która profesjonalnie zajmuje się badaniami rynku. W ramach badania sprawdzono nie tylko to, czy Brytyjczycy są przywiązani do monarchii w obecnym kształcie, lecz także stosunek mieszkańców Wielkiej Brytanii do poszczególnych royalsów.

W kwestii zasadności monarchii trudno tu jednak szukać przełomu. Zgodnie z oczekiwaniami, starsze pokolenie jest mocno przywiązane do królewskich wartości, a młode zdecydowanie mniej. Na pytanie o to, czy monarchia powinna trwać, "tak" odpowiedziało aż 86 procent Brytyjczyków w wieku 65 lat i powyżej. W grupie wiekowej 18-24 było to już "tylko" 47 procent. 20 procent ankietowanych twierdzi, że woleliby na Wyspach wybierać prezydenta.

Oto najpopularniejsi brytyjscy royalsi. Kto na podium?

Dużo bardziej interesująco prezentują się badania tego, kto jest najpopularniejszym royalsem w Wielkiej Brytanii. W przeszłości na szczycie zestawienia zawsze gościła królowa, jednak, w obliczu ostatnich zmian, ranking wygląda teraz nieco inaczej. Co ciekawe, na szczycie nie jest obecnie król Karol III, lecz książę William, którego pozytywnie lub dość pozytywnie ocenia aż 84 procent ankietowanych.

Zaraz za nim jest Kate Middleton i poradziła sobie niewiele gorzej - aż 80 procent pytanych czuje do niej sympatię. 11 procent twierdzi, że nie ma zdania, a stosunkowo negatywnie czy wręcz bardzo źle ocenia ją zaledwie 9 procent. Król Karol jest dopiero na 3. miejscu i - w przeciwieństwie do Kate i Williama - więcej osób wspomina go "raczej dobrze" (40) niż "zdecydowanie dobrze" (30). Negatywnie wspomniało o nim łącznie 22 procent badanych.

Równie ciekawie wyglądają dalsze miejsca w tabeli. Za Karolem uplasowała się księżna Camilla, którą zdecydowanie dobrze ocenia 18 procent osób, a raczej dobrze 37. Nie najlepiej wspomina ją z kolei 20 procent ankietowanych, a bardzo źle - 13. Poradziła sobie tym samym niewiele lepiej od księcia Harry'ego (łącznie 47 na plus), który budzi jednak bardzo skrajne emocje, zyskując aż 46 wskazań "na minus".

Na samym dole rankingu wylądowali Meghan Markle i skompromitowany książę Andrzej. Meghan bardzo dobrze ocenia zaledwie 9 procent Brytyjczyków, 21 raczej dobrze, a 11 nie ma zdania. Negatywnie z kolei mówi o niej 59 procent badanych, z czego zdecydowanie źle aż 38 procent.

Niechęć do Meghan jest więc większa niż grono zagorzałych sympatyków nowego króla. Książę Andrzej rozbił jednak bank - 65 procent ocenia go zdecydowanie źle, 22 raczej źle, a pozytywnie lub raczej dobrze zaledwie... 6 procent.

Spodziewaliście się takich wyników?

