Meghan Markle poprosiła króla Karola o spotkanie W CZTERY OCZY! "Trzeba podziwiać jej PEWNOŚĆ SIEBIE"

Raczej nie mogą jej odmówić bo Karol jako skompromitowany mąż nie chce się kompromitować złym, surowym ojcostwem. Meghan będzie miała świetny materiał do amerykańskich opowieści, anegdotek - co jej król "sam na sam" powiedział, a co ona jemu wyjaśniła... Wyjawi co będzie chciała, zrobi sensacje jak będzie potrzebowała, a pałac chcąc trzymać się zasad nawet nie będzie mógł sprostować! To się nie ma szansy skończyć bez dram.