Ekspertka od mowy ciała analizuje zachowanie Meghan Markle i księżnej Kate na pogrzebie królowej: "Celowo trzymała dystans"

Cały świat nadal dyskutuje na temat poniedziałkowego pogrzebu królowej Elżbiety II. Szczególna uwaga mediów została poświęcona szykownej i opanowanej księżnej Kate oraz nieco osamotnionej Meghan Markle, która trzymała lekki dystans od pozostałych członków rodziny królewskiej. Zachowaniu obu pań przyjrzała się bliżej ekspertka od mowy ciała Blanca Cobb, która w rozmowie z US Weekly klarownie wyjaśniła, co mogły oznaczać konkretne gesty. Studiując zdjęcia z pogrzebu, w oczy rzuca się nam pozycjonowanie Meghan w stosunku do Kate.