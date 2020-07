Ordo Iuris POZWAŁO Agnieszkę Holland! "Nienawiść i szczucie stały się czymś banalnym i ZWIĄZANYM Z WŁADZĄ"

Prawdopodobnie ich strategia jest związana z czasem wyborów prezydenckich, bo Ordo Iuris zbliża się do formacji, która teraz sprawuje władzę. Wielu członków tej organizacji jest w rządzie czy Sądzie Najwyższym. Zaproponowana przez Ordo Iuris Karta Rodziny, która doprowadza do powstania "stref wolnych od ideologii LGBT", a o której prezydent Duda mówi podczas kampanii, powstała na wzór putinowskich praw (...) - twierdzi reżyserka.

Nie czuję się zastraszona, bo różne rzeczy już widziałam i przeżyłam, tego typu nagonki również. Jestem raczej smutna, bo nienawiść, szczucie i budowanie podziałów społecznych stały się czymś banalnym i, w dodatku, związanym z władzą. Efekty tego będą straszne, już to widzimy. W okresie wyborczym pokazało się parę nagrań, na których widzimy ludzi oszołomionych nienawiścią wobec osób LGBT. To jest owoc oskarżania gejów, lesbijek czy osób transpłciowych o to, że są ideologią. A tak naprawdę to ideologia, właśnie ideologia faszyzująca, próbuje zniszczyć tych ludzi, zatruwając spokój społeczny i niszcząc elementarną przyzwoitość. W kraju demokratycznym, związanym z cywilizacją zachodnią, jest to nie do pomyślenia - podkreśliła Holland.