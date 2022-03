Organizatorzy Złotych Malin w ogniu krytyki za nagrodę dla Bruce'a Willisa i komentarz w sprawie jego choroby. "Może lepiej było nic nie pisać..."

Miniona środa nie była najlepszym dniem dla fanów Bruce'a Willisa. Najbliższa rodzina aktora poinformowała bowiem, że przechodzi on na emeryturę i nie zagra już więcej w żadnej produkcji. Wszystko w związku z afazją , z którą, jak się okazało, zmaga się od dłuższego czasu. Choroba, która polega na zaburzeniu funkcji językowych, uniemożliwia 67-latkowi dalsze pracowanie na planach filmowych.

Maliny przesyłają wyrazy współczucia Bruce'owi Willisowi w związku z diagnozą. To wyjaśnia, czemu chciał zejść ze sceny z hukiem w 2021 roku. Życzymy wszystkiego najlepszego Bruce'owi i jego rodzinie - czytamy w "zabawnym" poście, który nie spodobał się fanom gwiazdora. Pojawiły się także głosy wskazujące na to, że w związku z chorobą Bruce'a "nagradzanie" go Złotą Maliną było wyjątkowo niefortunne.