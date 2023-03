Orlando Bloom pojechał do Kijowa! Odwiedził dzieci w schronie działającym... w metrze (ZDJĘCIA)

Orlando Bloom to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych aktorów na świecie, który jest rozpoznawalny prawie w każdym zakątku globu. Niezmiennie odnosi kolejne sukcesy zawodowe, a w życiu prywatnym może pochwalić się spełnieniem jako wymarzony partner Katy Perry i ojciec ich dwuletniej córeczki Daisy.

Oprócz tego Bloom może poszczycić się również działalnością charytatywno-humanitarną, jakiej regularnie podejmuje się jako ambasador UNICEF . Aktor niejednokrotnie podróżował do krajów wymagających pomocy, gdzie bezpośrednio poznawał problemy i tragedie mieszkańców.

Orlando Bloom poleciał do Ukrainy

[...] Dziś byłem tym szczęśliwcem, który miał okazję usłyszeć śmiech dzieci we wspieranym przez @UNICEF centrum Spilno - bezpiecznej, ciepłej i pielęgnującej przestrzeni dla dzieci do zabawy, nauki i otrzymywania wsparcia psychospołecznego. Spilno to po ukraińsku "razem", a tych ośrodków jest tutaj ponad 180. Ten, który dzisiaj odwiedziłem, został zbudowany w głębi metra, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo - czytamy w najnowszym wpisie aktora na Instagramie.