Orły 2023. Dawid Ogrodnik zabrał na galę nową ukochaną. Była partnerka też się tam pokazała...

Ala ma kota 1 godz. temu zgłoś do moderacji 150 3 Odpowiedz

Kiedyś go lubiłam. Nie mam pojęcia, co się zadziało, że straciłam do niego sympatię. Jest chyba bufonem i trochę zadziera nosa. Uważa się za niszowego aktora, ale powoli staje się jak Zenek. Do tego totalnie nie potrafi się ubrać.