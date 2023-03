Orły 2023. Sonia Bohosiewicz bryluje na gali w koszuli z głębokim dekoltem (ZDJĘCIA)

PrzegryW-wa 26 min. temu zgłoś do moderacji 1 4 Odpowiedz

Najgorszą do przełknięcia ze wszystkich pigułek jest #dogpill . Nie od dzisiaj wiadomo, że kobiety od mężczyzn wolą psy. Taki pies przecież zawsze szczerze kocha, obroni swoją panią, a chad albo beciak? Po nich nie można się niczego pewnego spodziewać. Dodatkowo odruchy emocjonalne psa są zawsze wiadome i szczere, podczas gdy faceci mogą zawsze coś ukrywać, okłamywać. Nie od dziś wiadomo również, że kobiety mają raczej bardziej lewicowe, liberalne poglądy, a taki pies jest przecież do bólu liberalny. Psa nie obchodzi ile partnerów miała wcześniej jego właścicielka, czy spotyka się z innymi facetami (no chyba, że to są psy to już jest problem bo alfa pies strzeli focha na takie numery). To czyni z niego idealnego partnera dla kobiety, spełniającego całkowicie potrzeby, nie tylko te które mógłby spełniać człowiek płci męskiej ale i te, do których większość nie byłaby zdolna. Ja do dzisiaj nie wiem jak konkurować z psimi cudownymi szczękami, merdającym ogonkie, gestykulacją pyszczka i mięciutkim futerkiem. Przecież taki pies mogguje mnie już na starcie i nie mam z nim szans. Jestem totalnie załamany. Dodatkowo pies nie musi ,,stawać się alfa" jak to robią faceci od #redpill bo on już od razu jest alfa. Stawiasz się to #!$%@?, jesteś dla niego dobry to będzie miły, da się pogłaskać, a nawet od razu będzie eskalował intymny dotyk lizaniem. I tutaj żadne ludzkie prawo nie stoi mu na przeszkodzie. Jakie molestowanie seksualne, jaka agresja? #!$%@? psa to warczy i gryzie, jesteś dla niego dobry to liże i tyle. Jakkolwiek istnieje coś takiego jak toksyczna męskość, tak nie ma czegoś takiego jak toksyczna psiość. Ja do dzisiaj nie mogę przeboleć tego jak nie mogłem konkurować z psiakami o miłość pewnej #rozowepaski . A najgorsze w tym jest to, że nawet nie mogę być o to na nie zły, ani na nią. Psy są po prostu spoko i najczęściej fer, a także byli ode mnie po prostu lepsi. Jeśli macie protipy jak można się zlooksmaxować aby dorównać psiakom albo jakiego typu samorozwój stosować to byłbym bardzo chętny poznać taką wiedzę. Tymczasem zostaje mi tylko rozpacz.