Orły 2023. Odmieniona Aleksandra Konieczna prezentuje nowy "image" na konferencji prasowej (ZDJĘCIA)

Gala rozdania Orłów, zwanych także "polskimi Oscarami" już za parę dni. We wtorek zorganizowano specjalne spotkanie z nominowanymi połączone z konferencją prasową i wręczeniem nagrody za całokształt twórczości. Choć najważniejsza nagroda powędrowała do rąk kompozytora Jana A.P. Kaczmarka, to najwięcej zamieszania na czerwonym dywanie i tak udało się zrobić aktorce Aleksandrze Koniecznej.