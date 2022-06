Aleksandra Konieczna tłumaczy się z dziwnego zachowania na gali Orłów: "Od kilku dni jaram się WODĄ Z BĄBELKAMI" (WIDEO)

Całą ceremonię poprowadził Maciej Stuhr , który do współprowadzenia i wręczania nagród zaprosił kolegów i koleżanki z branży. Na scenie pojawili się między innymi Robert Więckiewicz, Maria Dębska czy Aleksandra Konieczna. Podczas występu tej ostatniej widzowie odnieśli wrażenie, że zachowanie 57-letniej aktorki jest (delikatnie mówiąc) nietypowe. Konieczna wyszła na scenę rozbawiona, rzucała ze sceny żartami, które nie spotkały się z entuzjastyczną reakcją publiczności - po prostu nikt ich nie rozumiał. Bywały też momenty, że nie wiedziała, co mówić, jąkała się, aż w pewnym momencie jej wywód przerwał z publiczności Maciej Stuhr, zapraszając widzów do dalszej części gali.

Po gali aktorka w rozmowie z Pudelkiem opowiedziała o przygotowaniach do współprowadzenia ceremonii. Przyznała, że rola prowadzącej jest bardzo męcząca, ponieważ trzeba wypowiadać słowa jedynie ze scenariusza, a nie z własnej głowy. Konieczna dodała, że bała się powiedzieć coś od siebie ze względu na to, że organizatorzy "mogą uciąć jej głowę".

Rola prowadzącej jest straszna. Myślałam, że jak za bardzo się wychylę, to może mi utną głowę za to. Tych słów nie da się cofnąć, a chciałoby się powiedzieć nieco inne. Oczywiście medycyna estetyczna, zasuwałam jak się patrzy. Mam 57 lat i ja mam wyglądać. To już jest dla mnie trochę męczące, ale muszę to zrobić - wyjaśniała.