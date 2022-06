Orły 2022. Gwiazdy brylują na rozdaniu nagród: Maciej Stuhr z żoną, Małgorzata Szumowska, Maria Dębska, Aleksandra Domańska... (ZDJĘCIA)

W poniedziałkowy wieczór gwiazdy polskiego kina tłumnie zjechały do stolicy, gdzie odbyła się gala Orły 2022. Na kolejnej edycji rozdania "polskich Oscarów" nie zabrakło rzecz jasna nominowanych do statuetek aktorów i twórców. W tym roku największe szans na wyróżnienie prestiżową nagrodą ma film "Żeby nie było śladów" w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego . Kapituła nagród doceniła także "Wesele" Wojciecha Smarzowskiego oraz film "Wszystkie nasze strachy", które otrzymały kolejno dziesięć i siedem nominacji.

Na uroczystej gali Orły 2022 pojawił się m.in. nominowany do nagrody za najlepszą rolę męską Maciej Stuhr, który do zdjęć pozował w towarzystwie żony Katarzyny Błażjewskiej. Szyku na czerwonym dywanie zadała także Maria Dębska, która otrzymała nominację dla najlepszej aktorki za film "Bo we mnie jest seks". Aktorka wybrała dopasowaną kreację w kolorze soczystej czerwieni, którą uzupełniła delikatną biżuterią. Uwagę bez wątpienia zwracały także kreacje Małgorzaty Szumowskiej oraz Aleksandry Domańskiej - która postawiła na połyskującą sukienkę oraz delikatny makijaż.