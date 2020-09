Osamotniona Joanna Opozda tuła się po ściance "Pętli" w WYZYWAJĄCEJ "małej czarnej" (ZDJĘCIA)

Iza 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

W zdrowym ciele zdrowy duch! Warto coś zrobić dla siebie. Właściwy ruch i dieta to podstawa zdrowia i dobrej figury. Bilans kaloryczny jest bardzo ważny. W książce Odchudzanie z elementami fizjologi i biochemii jest to ładnie opisane. Jak się chce mieć ładną figurę to trzeba zacząć o siebie dbać nic samo się nie zrobi.