Osamotniony "Król Życia" Rafał eksponuje pierś na otwarciu meksykańskiej knajpy (FOTO)

Txvuboob 23 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Nie rozumiem w ogole kto sledzi profil tej "starej"szafiarki?!!! Przeciez ona nie ma nic wspolnego z moda i stylem! To moze byc idolka dla pan z glebokiej prowincji, ale przeciez nawet one majac dosyep do netu wiedz, ze ta kobieta to bezguscie totalne! Podroby, kicz, tandeta i brak proporcji-oto moda wg tej kobiety. Jesli ktos chce sie wzorowac na leciwej kobiecie to swoj profil ma pani zdaje sie helena, 80letnia byla baletnica, ktora zawsze prezdntuje styl i szyk, a nie ten bazar.