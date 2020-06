Rafał i Gabriel z "Królowych życia" walczą o miłość: "Wszystkie sprzeczki u nas w związku, były spowodowane silnym naporem TEJ OSOBY"

Rafał Grabias i Gabriel Seweryn z Królowych życia są jedną z bardzo niewielu jednopłciowych par w polskim show biznesie, która nie ukrywa się ze swoją miłością. Od kiedy barwny projektant i jego ukochany zaliczyli swój debiut na ekranach telewizorów w popularnym show TTV o aspirujących celebrytach, co rusz pojawiają się w mediach kolejne, coraz to bardziej sensacyjne doniesienia, a spragnieni uwagi atencjusze wyraźnie nie mają nic przeciwko temu.

Ostatnio rodzime brukowce żyły (kolejnym) kryzysem w związku nie mających nic do ukrycia partnerów, który tym razem ma być znacznie poważniejszy od poprzednich. Znany ze swojej słabości do dzielenia się najbardziej intymnymi szczegółami ze swojego życia Rafał niedawno potwierdził krążące plotki, jakoby za rozłąką z Gabrielem stała romantyczna relacja z innym mężczyzną. Ostatecznie okazało się, że przyczyną rozpadu związku jest młody mężczyzna, który na zabój zakochał się w Gabrielu i zaczął go prześladować.