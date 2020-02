Oscary 2020. Katarzyna Łaska wzrusza się swoim występem na gali: "To jest jakiś sen!"

Kasiowa 1 godz. temu zgłoś do moderacji 32 1 Odpowiedz

1. Kasia zaśpiewała i wyglądała fantastycznie. Ogromne gratulacje! :-) 2. Organizatorzy średnio to wymyślili. Wiem, że Menzel to wielka gwiazda, ale dostała za dużą partię do śpiewania. Po co ściągać wokalistki z całego świata, jak dane im zaśpiewać niecałą linijkę tekstu? Jak to robi Menzel wszyscy wiedzą, to pozostałe "Elzy", w tym Kasia, były dla widza ciekawe.