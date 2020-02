Polka ZAŚPIEWA na gali rozdania Oscarów! "Jestem już w Los Angeles. Tu, gdzie spełniają się marzenia"

Wygląda na to, że Polacy będą mieć kolejny powód do dumy w trakcie tegorocznej emisji z gali rozdania Oscarów. Poza ekipą Bożego Ciała, która jest nominowana w kategorii "Najlepszy film nieanglojęzyczny", nasz kraj reprezentowany będzie przez Katarzynę Łaskę , która zaśpiewa w trakcie najważniejszej imprezy kulturowej na świecie .

Długo musiałam czekać na chwilę, w której będę mogła powiedzieć wam, że zaśpiewam na Oscarach! Teraz, kiedy to czytacie, jestem już w Los Angeles w wirze przygotowań. Tu, gdzie spełniają się marzenia. Trudno mi to pojąć, bo przecież takie rzeczy zdarzają się tylko w snach! Okazuje się, że nie ma na tym świecie nieosiągalnych, zbyt odległych marzeń, takich, na które nie zasługujemy! Jeśli tylko ciężko pracuje się na swój sukces, to ktoś w końcu to doceni! Proszę was o jedno... nie przestawajcie wierzyć w siebie! Sami najlepiej wiecie, którą wybrać z dróg! Słuchajcie, co serce Wam podpowiada - zaapelowała artystka.