Oscary 2020. Jan Komasa pozuje z Pedro Almodovarem w Los Angeles! (FOTO)

W związku z tym, zarówno twórca obrazu, jak i większość obsady przebywają obecnie w Stanach Zjednoczonych. Polacy zdają się świetnie odnajdywać w amerykańskiej rzeczywistości, bowiem na ich instagramowych profilach nie brakuje relacji z podróży za ocean. Reżysera i aktorów Bożego Ciała nie mogło również zabraknąć na uroczystej imprezie dla nominowanych do Oscarów. Podczas wydarzenia nasi rodacy pozowali na tle dużej, złotej statuetki. Komasa pozował też do zdjęcia z innymi reżyserami nominowanych filmów. Wśród nich znalazł się Almodovar. Jan miał okazję spotkać się z twórcą kultowych filmów twarzą w twarz, co zostało uwiecznione na jednym z zamieszczonych na jego profilu zdjęć. Skory do pozowania na ściance zdawał się być też Bartosz Bielenia. Odtwórca głównej roli w dziele polskiego reżysera chętnie ustawiał się z nim do wspólnych zdjęć. Aktor z zaangażowaniem obejmował Komasę i kucał przy jego nodze.