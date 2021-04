Oscary 2021: Halle Berry prezentuje NOWĄ FRYZURĘ i wywołuje lawinę MEMÓW (ZDJĘCIA)

Lola 13 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

To nic, że jest zgrabna, piękna, ma śliczną sukienkę, dowalamy kobiecie, że ma nie taka fryzurę. A wiecie co? Jestem pewna, że ta fryzura inaczej się prezentuje na codzień do tshertu i szortów. Serio pod jeden dzień miała zapuszczać włosy jak do komuni? Czy robić sobie doczepy?