Oscary 2021: Najlepsza aktorka - wyniki

💥💥💥 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mam mieszane uczucia co do tego filmu i nagród dla niego. No ale cóż... Myślę, ze to będzie jeden z tych oscarowych filmów, które obejrzę raz i tyle... Uznam, że film zasłużył ale nigdy więcej do niego nie wrócę 🙂Gala dość skromna ale w sumie może i dobrze, że bez przepychu i tłumów w tym roku. Taki czas, tak musiało być i jest okej. Akceptuje taka rzeczywistość.