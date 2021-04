Oscary 2021: Najlepszy aktor - wyniki

Berry 2 godz. temu zgłoś do moderacji 67 1 Odpowiedz

Super!!! Anthony zagrał fenomenalnie, a jego rola jest poruszająca. Twierdzenie, że to Chadwic Boseman powinien dostać pośmiertnie Oscara, to przegięcie. Nagradza się za rolę, a nie za to, że ktoś zmarł przedwcześnie.