Złote Globy 2021: Poruszona żona Chadwicka Bosemana przemawia po jego wygranej: "Doceniajmy tych, których kochamy"

W gronie tegorocznych laureatów Złotych Globów znaleźli się m.in. Jodie Foster, Jane Fonda czy Emma Corrin , a wśród najbardziej docenionych produkcji znalazł się serial o losach royalsów The Crown. W kategorii "aktor w filmie dramatycznym" zwyciężył z kolei Chadwick Boseman za rolę w Ma Rainey: Matka bluesa. Aktor odszedł w sierpniu zeszłego roku po zmaganiach z nowotworem okrężnicy.

Nagrodę w imieniu Bosemana odebrała jego żona Taylor Simone Ledward , którą poślubił niedługo przed śmiercią. W niezwykle emocjonalnej przemowie ukochana gwiazdora Marvela próbowała mówić w jego imieniu i podkreślić to, co było dla niego ważne za życia.

Podziękowałby Bogu. Podziękowałby rodzicom. Podziękowałby przodkom za ich wsparcie i poświęcenie. Powiedziałby coś przepięknego, coś inspirującego, co podkreśliłoby ten mały głos wewnątrz nas, który mówi nam, abyśmy się nie poddawali. Ten, który nakazuje nam wrócić do tego, co powinniśmy w tej chwili robić - mówiła ze łzami w oczach.