Oscary 2022. Beyonce wystąpiła na gali Z CÓRKĄ! "Oto PRZYSZŁOŚĆ tej branży"(WIDEO)

Nie da się ukryć, że to właśnie o wybryku Smitha najwięcej mówi się po gali. Na szczęście były jednak również inne warte uwagi momenty, o których należy wspomnieć. Jednym z nich niewątpliwie był występ Beyonce, która otworzyła wielkie święto kina z piosenką nominowaną do Oscara "Be Alive" z filmu o losach ojca Sereny i Venus Williams oraz drodze wybitnych tenisistek na szczyt - "King Richard: Zwycięska rodzina". Ostatecznie 40-latce nie udało się wywalczyć statuetki, bo zgarnęli ją Billie Eilish i Finneas O’Connel za utwór "No Time to Die". Występ Beyonce był wyjątkowy również z uwagi na fakt, że wystąpiła w nim 10-letnia córka gwiazdy i Jaya-Z - Blue Ivy.