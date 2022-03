Oscary 2022. Will Smith może STRACIĆ STATUETKĘ przez spoliczkowanie Chrisa Rocka? "To była ZWYKŁA NAPAŚĆ"

Ewa 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Widzę,że sie wam podoba zachowanie owego aktora, no cóż to znak czasu, jaką macie krótką pamięć, ta pani ciagle pisze o swoim związku, wywleka wszystko co sie da o nim. Że zdradza, że łysieje i sie o tym rozpisuje, żart może i nie był na miejscu ale był pokłosiem uzewnętrzniania sie tej kobiety. Zachowanie aktora było prostackie, ,sa rózne sposoby okazania oburzenia, ale cóż trzeba być człowiekiem wychowanym, nie mam wobec tego aktora takich oczekiwań. Tak samo chamstwo wkradło sie do rozgrywek tenisowych, gdzie rzuca sie rakietami, wali w sędziego, schodzi z kortu i nie kończy meczu, po prostu schamieliśmy. A najgorsze ,że to sie podoba.