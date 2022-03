Oscary 2022: Zobaczcie kreacje największych gwiazd z czerwonego dywanu! (DUŻO ZDJĘĆ)

Nick Kanjon 1 godz. temu zgłoś do moderacji 43 10 Odpowiedz

Wczoraj urodziny miała najlepsza wokalistka w historii Mariah Carey,ale redakcja nic nie pisała może to i lepiej ponieważ to portal o celebrytach z Instagrama ,a Mariah to artystka broniąca się talentem.