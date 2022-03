Oscary 2022. Znamy WYNIKI kategorii "najlepszy film krótkometrażowy"! Wiemy, co z "Sukienką" Tadeusza Łysiaka

Oscary to co roku najważniejsze wydarzenie w świecie kina. W tym roku słynne rozdanie nagród miało miejsce już po raz 94., a w Dolby Theatre w Hollywood kolejny raz zjawiła się śmietanka towarzyska środowiska aktorskiego. Wśród nominowanych ponownie nie zabrakło Polaków, a do walki o statuetkę w kategorii "najlepsze zdjęcia" stanął także operator Janusz Kamiński .

Od początku sporo mówiło się o tym, że polski obraz ma spore szanse na zwycięstwo w swojej kategorii. W kategorii dla najlepszego krótkometrażowego filmu aktorskiego nominacje otrzymały również produkcje "The Long Goodbye" Aneila Karii, "Please Hold" K.D. Davili, "Ala Kachuu Take and Run" Marii Brendle i "On My Mind" Martina Strange-Hansena. W nocy z niedzieli na poniedziałek wszystko stało się w końcu jasne.