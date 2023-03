Oscary 2023. Elizabeth Banks straciła równowagę na scenie! Cudem nie powtórzyła WPADKI Jennifer Lawrence (WIDEO)

Elizabeth Banks cudem uniknęła wpadki na Oscarach. Jej mina mówi wszystko

Jak to zwykle bywa z głośnymi wydarzeniami realizowanymi na żywo, podczas tegorocznych Oscarów doszło też do zaskakującego zdarzenia przed kamerami. Gdy przyszedł czas na prezentację nagrody w kategorii "najlepsze efekty wizualne", na scenie pojawiła się Elizabeth Banks. W jej towarzystwie był współprowadzący w kostiumie niedźwiedzia, co było nawiązaniem do jej thrillera "Kokainowy miś".